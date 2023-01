Bei einem Scheunenbrand in Wehrheim (Hochtaunuskreis) ist ein Schaden in Höhe von 150.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Samstagnachmittag in der Scheune ausgebrochen und dehnte sich auf das ganze Gebäude aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Einsatzkräfte verhinderten den Angaben nach, dass auch das angrenzende Haus in Brand geriet. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.