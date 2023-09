Bei einem Wohnungsbrand im Rheingau-Taunus-Kreis sind drei Menschen verletzt worden. Die Notruf-Leitstelle sei am Montagabend über Flammen in einer Erdgeschosswohnung in Heidenrod informiert worden, in der sich drei teils nicht gehfähige Menschen befinden würden, teilte die Feuerwehr mit. Bei Ankunft der Feuerwehr hatten sich die Bewohner bereits selbst aus dem Gebäude gerettet. Sie kamen mit leichten bis mittelschweren Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.