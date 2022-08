Eine Person ist bei einem Kellerbrand in Frankfurt verletzt worden. Das Feuer sei am frühen Mittwochmorgen in einem zweistöckigen Wohnhaus im Stadtteil Unterliederbach ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Nach rund zwei Stunden wurde der Brand gelöscht. Die Einsatzkräfte haben demnach zwei weitere Bewohner aus dem Wohnhaus gerettet. Diese blieben unverletzt. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unbekannt.