In der Lagerhalle einer Entsorgungsfirma in Bad Arolsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) ist am späten Dienstagabend Müll in Brand geraten. Ein Anlieferer habe das Feuer im Ortsteil Mengeringhausen bemerkt und gemeldet, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochmorgen. Bei den Löscharbeiten habe sich ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Das Feuer sei in der Nacht gelöscht worden. Details zur Brandursache und Schadenhöhe waren laut Polizeiangaben zunächst nicht bekannt.