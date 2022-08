Bei einem Feuer in der historischen Klosteranlage Arnsburg bei Lich (Kreis Gießen) ist in der Nacht zum Sonntag ein Scheunenkomplex abgebrannt. Das sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Lich am Sonntag. Die rund 150 Löschkräfte hätten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern können. Es gab demnach keine Verletzten. Die Ursache des Feuers sowie die Schadenshöhe sind dem Sprecher zufolge bislang unklar.