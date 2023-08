In einer Doppelhaushälfte in Wiesbaden ist am Donnerstag eine Spülmaschine in Brand geraten. Einer der beiden Bewohner habe den Schmorbrand schnell bemerkt und zunächst versucht, die Lage mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Nachdem die Löschversuche nicht den gewünschten Erfolg zeigten und die Spülmaschine weiter mit viel Rauchentwicklung schmorte, habe er dann den Notruf gewählt.