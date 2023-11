Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kassel ist eine Wohnung komplett ausgebrannt. Alle anderen Wohnungen sind weiter bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es bei dem Brand in der Nacht zum Dienstag nicht. Die Ermittler schätzen den Schaden auf 60.000 bis 70.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.