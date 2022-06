Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) hat ein sechs Jahre altes Mädchen am Freitagabend leichte Verbrennungen am Unterarm erlitten. Die Verletzung konnte vor Ort behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Sechs weitere Bewohner hätten das Haus unbeschadet verlassen können. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer durch eine Kerze in einer Dachgeschosswohnung entstanden war. Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf das gesamte Gebäude übergreifen. Der Sachschaden liegt den Angaben zufolge bei rund 150.000 Euro. Weitere Ermittlungen laufen.