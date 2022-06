Ein 22-jähriger Mann ist bei einem Brand in seiner Mietwohnung im Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach verletzt worden. Er sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Feuer war am frühen Morgen vermutlich im Wohnzimmer ausgebrochen und hatte sich über die gesamte Wohnung ausgebreitet. Dabei entstand den Angaben zufolge erheblicher Sachschaden. Die Brandursache stand zunächst nicht fest. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses seien nicht verletzt worden.