Bei einem Feuer in Frankfurt ist ein Mensch verletzt worden. Die Person sei nach dem Brand in der Nacht zum Donnerstag mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Eine weitere Person wurde demnach vor Ort untersucht. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war Sperrmüll im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drohte das Feuer demnach auf zwei angrenzenden Gebäude überzugreifen, konnte aber nach etwa zwei Stunden gelöscht werden. Nähere Hintergründe zu den Verletzen waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.