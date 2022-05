Bei einem Brand in einem Wiesbadener Altenheim ist ein Mensch verletzt worden. Die Person sei wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer sei am Mittwochabend in einer Wohnung der Einrichtung im Ortsteil Erbenheim ausgebrochen. Es konnte gelöscht werden, wie die Berufsfeuerwehr mitteilte. Zum Zeitpunkt des Brandes habe sich niemand in der Wohnung befunden, hieß es. Wegen des Rauchschadens sei die Wohnung derzeit nicht bewohnbar.