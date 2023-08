Eintracht Frankfurt darf sich auf eine weitere Europa-Tour freuen. Die Hessen brauchen allerdings viel Geduld, ehe der Sieg gegen Sofia feststeht.

Unbeeindruckt vom Transfer-Theater um den streikenden Stürmerstar Randal Kolo Muani hat Eintracht Frankfurt die Gruppenphase in der Conference League erreicht und damit das Ticket für die dritte Europa-Reise in Serie gebucht. Der Fußball-Bundesligist gewann am Donnerstagabend das Playoff-Rückspiel gegen Lewski Sofia mit 2:0 (0:0) und sicherte sich nach dem 1:1 im Hinspiel das Weiterkommen.

Vor 46 000 Zuschauern erzielten Joker Jessic Ngankam (79. Minute) und Ellyes Skhiri (86.) die Tore für die Hessen, die 2022 die Europa League gewonnen hatten und in der Vorsaison erstmals in der Champions League dabei waren.

In Abwesenheit von Kolo Muani, der mit einem Trainingsausstand seinen Wechsel zum französischen Topclub Paris Saint-Germain erzwingen will, durfte Paxten Aaronson von Beginn an in der Offensive ran.

Die Hausherren dominierten die Partie, konnten sich aber kaum Chancen erarbeiten. Und als der Ball dann endlich im Netz lag, stand der Schütze Omar Marmoush zuvor im Abseits. Zwar kontrollierten die Frankfurter, bei denen Kristijan Jakic nach gut 30 Minuten mit einer Kopfverletzung ausschied, über weite Phasen den Ball. Doch der lief zumeist nur in der Breite durch die eigenen Reihen.

Nach dem Wechsel änderte sich am Spielverlauf nichts. Die Eintracht rannte unermüdlich an, konnte das Abwehr-Bollwerk der Gäste aber kaum einmal erschüttern. Die beste Gelegenheit zur Führung vergab Junior Dinah Ebimbe (53.).

Schließlich erlöste Ngankam mit seinem Führungstor nach Vorarbeit von Mario Götze die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller. Der Neuzugang vom Bundesliga-Absteiger Hertha BSC war erst neun Minuten zuvor eingewechselt worden.

Als die defensiv eingestellten Gäste daraufhin etwas mutiger nach vorn spielten, ergaben sich endlich Räume für die Frankfurter, die sie zum zweiten Treffer nutzten und die Partie damit entschieden. Skhiri traf aus Nahdistanz, nachdem Ngankam vorgelegt hatte.

Am Freitag wird es für die Eintracht gleich doppelt spannend. Um 14.30 Uhr werden in Monaco die Gruppen in der Conference League ausgelost, um 18.00 Uhr endet die Sommer-Transferperiode. Spätestens dann steht fest, ob der wechselwillige Kolo Muani die Eintracht verlassen darf oder weiter am Main bleiben muss.

Die Hessen fordern eine Ablöse von mindestens 100 Millionen Euro, die Paris bisher nicht zu zahlen bereit ist. Bis zum Donnerstagabend gab es in der Causa laut Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche "keinen neuen Stand. Wir haben eine gewisse Forderung, und die wollen wir auch erfüllt haben."

