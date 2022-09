Das internationale Kinderfilmfest LUCAS geht im Oktober in die 45. Runde. Insgesamt werden 63 Filme aus aller Welt präsentiert, wie das Deutsche Filminstitut am Mittwoch in Frankfurt berichtete. In vier Kinos in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden können sich Filmbegeisterte ab vier Jahren vom 6. bis zum 13. Oktober die Kurz- und Langfilme ansehen - und mit den Filmschaffenden in Kontakt kommen.