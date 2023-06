Das Rhein-Main-Gebiet ist eine Hochburg der Drehorte in Hessen. So werden viele der von der "Hessen Film & Medien GmbH" geförderten Kino- und Fernsehproduktionen in der Metropolregion gedreht. Konkret seien fast die Hälfte aller Drehtage seit Anfang 2016 auf die Rhein-Main-Region gefallen, dahinter folgten Nordhessen (24 Prozent), Mittelhessen (15 Prozent), Südhessen (9 Prozent) und Osthessen (3 Prozent). Das geht aus der Antwort von Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor.