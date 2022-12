Wenige Wochen vor dem Ende der Abgabefrist für die Grundsteuererklärung haben bislang erst etwa die Hälfte der Immobilienbesitzer in Hessen die erforderlichen Angaben gemeldet. Rund 1,5 Millionen Erklärungen seien in Hessen abgegeben worden, teilte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. Damit liege die Abgabequote bei knapp über 50 Prozent. Mehr als 90 Prozent der Erklärungen seien elektronisch eingegangen.