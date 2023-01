Für die Bearbeitung einer Einkommensteuererklärung haben die Finanzämter in Hessen im vergangenen Jahr durchschnittlich 50 Tage gebraucht. Damit verlängerte sich die Bearbeitungszeit im Vergleich zum Vorjahr um vier Tage, wie das Finanzministerium am Montag in Wiesbaden mitteilte.