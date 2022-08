Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) will die Steuermehreinnahmen, die sich für sie aus der Energiepreispauschale des Bundes ergeben, gezielt für Bedürftige einsetzen. Die Mehreinnahmen sollen über die Diakonie möglichst unbürokratisch an Menschen ausgezahlt werden, die durch die Energiekrise und Preissteigerungen besonders in Not geraten sind, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Landeskirche, deren Gebiet sich auf Hessen und Rheinland-Pfalz erstreckt. Die Kirchen folgen damit einer Empfehlung der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz.