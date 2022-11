Die Kommunen in Hessen waren Ende vergangenen Jahres mit 5313 Euro pro Kopf verschuldet. Das war der zweithöchste Wert unter den Bundesländern, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete. Das Saarland hatte die höchste Pro-Kopf-Verschuldung, Brandenburg die niedrigste. Bundesweit waren die Kommunen zum Jahresende mit 299,7 Milliarden Euro verschuldet - das entsprach einer Verschuldung von 3895 Euro pro Kopf.