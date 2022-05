Die Zustimmung Hessens zu dem von der Ampel-Regierung im Bund geplanten Steuerentlastungsgesetz ist noch offen. Das Land habe sich in der Frage noch nicht endgültig entschieden, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Wiesbaden auf Anfrage. Die Abstimmung im Bundesrat ist für Freitag geplant. Die Pläne der Bundesregierung sehen mehrere Steuerentlastungen vor, die vor allem Beschäftigten und Berufspendlern zugute kommen könnten. Allerdings ist das Vorhaben für den Staat kostspielig: Die Entlastungen sollen sich allein im laufenden Jahr auf rund 4,46 Milliarden Euro belaufen.