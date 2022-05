An drei hessischen Universitäten forschen Wissenschaftler zu den Einsatzmöglichkeiten von Robotern in der Chirurgie. Wie aus einer Antwort des Sozialministeriums in Wiesbaden auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervorgeht, sind dies die Goethe-Universität Frankfurt, die Technische Universität Darmstadt und die Philipps-Universität Marburg. Außerdem werde an der Universität Kassel im Zusammenhang mit der Mensch-Roboter-Kollaboration erforscht, wo es mögliche Anknüpfungspunkte zur Roboterchirurgie geben könnte.