Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kommt es derzeit in Frankfurt am Main zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Alle Buslinien sowie U- und Straßenbahnen seien betroffen, teilte das Frankfurter Verkehrsunternehmen VGF am Montag auf seiner Webseite mit. Es komme demnach zu Verspätungen, Fahrplanabweichungen und Fahrtausfällen. Die Fahrgäste müssten sich auf längere Reisezeiten einstellen.