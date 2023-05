Frankfurts neuer Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) will im Rathaus zukünftig auf eine klare Trennung von Politik und Verwaltung setzen. "Wir wollen ein neues Kapitel aufschlagen und ich will den ersten Weg gehen. Der beginnt mit der Neugestaltung meines eigenen Dezernats", sagte Josef am Freitag im Römer.