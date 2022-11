Unbekannte haben im Frankfurter Stadtteil Praunheim zwei Geldautomaten gesprengt. Ob sie dabei am Mittwoch an das Geld herankamen, war nach ersten Angaben der Polizei unklar. "Hier liegt alles in Trümmern", sagte ein Polizeisprecher. Seinen Angaben zufolge drangen zwei maskierte Täter am frühen Morgen in die Bank ein. Kurz darauf kam es zur Explosion.