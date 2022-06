Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag von zwei Passanten aus dem Main bei Frankfurt gerettet worden. Der 22-Jährige habe offensichtlich unter Drogeneinfluss gestanden und sei ohne Fremdeinwirkung in den Fluss gefallen, teilte die Polizei mit. Die beiden 22- und 24-jährigen Retter hätten es geschafft, das Opfer aus dem Wasser zu ziehen und an Land zu bringen. Dem 24-jährigen Passanten sei es bei der Rettungsaktion in der Nacht gegen 3.15 Uhr aber selbst nicht mehr gelungen, aus eigener Kraft das Ufer zu erreichen. Polizeibeamte hätten ihn schließlich mit einer Rettungsleine aus dem Wasser geholt.