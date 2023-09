Ein Fußgänger ist bei einem Zusammenstoß mit einer S-Bahn am Bahnhof Frankfurt-Rödelheim tödlich verletzt worden. Der 28-Jährige war in der Nacht zum Freitag aus bislang ungeklärter Ursache mit einer weiteren Person über die Gleise gelaufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 28-Jährige starb noch am Unfallort.