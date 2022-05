Frankfurt am Main «Aggressive Reisende»: Einsätze am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen ist die Polizei am vergangenen Wochenende wegen aggressiven Verhaltens gegen Reisende vorgegangen. Ein 29-Jähriger soll am Samstag in einem Duty-Free-Shop ein Parfüm geklaut und eine Mitarbeiterin mit einem Taschenmesser bedroht haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wegen Widerstands gegen die Beamten hätten diese Pfefferspray eingesetzt und den Mann mit Handschellen fixiert.

Am Sonntag führten Bundespolizisten einen Reisenden in Handschellen aus einem Flugzeug ab. Der 55-Jährige sei betrunken gewesen, habe sich an Bord den Anweisungen des Kabinenpersonals widersetzt und die Mitarbeiter angeschrien, teilte die Polizei mit. Bereits am Freitag brachten Bundespolizisten einen betrunkenen 47-Jährigen in Handschellen aus einem Flugzeug, nachdem er den Angaben zufolge den Anweisungen des Kabinenpersonals nicht gefolgt war.

In allen Fällen wurden Anzeigen erstattet - unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.