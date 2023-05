Die Wärmeversorgung in Teilen der Frankfurter Innenstadt ist nach einem schlagartigen Austritt von Wasserdampf in einem Heizkraftwerk bis zum frühen Dienstagmorgen unterbrochen worden. Durch den Dampfaustritt kam es zu einem Schaden an einer Dampfleitung am Block 2 des Heizkraftwerks West der Mainova, wie der Konzern mitteilte. Die Außenfassade wurde dadurch teilweise zerstört. Die Ursache war bislang ungeklärt. Es gab keine Verletzten.