In Frankfurt ist ein Auto in der Nähe der Friedberger Warte mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der 25 Jahre alte Fahrer musste am Mittwochabend von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden, der seitlich von der Bahn getroffen worden war, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock. Alle Fahrgäste blieben unverletzt. Zu den genauen Hintergründen des Unfalls konnten noch keine Angaben gemacht werden.