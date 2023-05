Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten in Frankfurt-Sossenheim gesprengt. Anwohnerinnen und Anwohner meldeten laut einem Sprecher der Frankfurter Polizei die Explosion des im Vorraum einer Bankfiliale stehenden Automaten. Den Zeugenaussagen zufolge flüchteten danach mehrere Täter in einem Auto vom Tatort. Die Menschen in der Wohnung über der Bankfiliale mussten sie laut dem Sprecher verlassen. Ob die Täter auch Geld erbeuten konnten, war am Freitagmorgen noch unbekannt. Auch zur Schadenssumme konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.