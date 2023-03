Ein Schwertransport von fast 73 Meter Länge mit einem rund 220 Tonnen schweren Transformator an Bord ist in der Nacht zum Mittwoch durch Frankfurt transportiert worden. Er war am späten Abend an der Hanauer Landstraße von der Schiene auf den Schwertransporter geladen worden, wie die Polizei mitteilte.

Die Ladung war um 3.00 Uhr am Zielort, einem Umspannwerk in Bergen-Enkheim. Nach Angaben der Polizei bestand der Schwertransport aus zwei Zugmaschinen, die in ihrer Mitte den fast zehn Meter langen, rund dreieinhalb Meter breiten und viereinhalb Meter hohen Transformator hatten. Insgesamt sei der Transport damit 466 Tonnen schwer gewesen.

Auf dem zehn Kilometer langen Weg habe alles "wunderbar geklappt", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Polizei überwachte den Transport, bei dem Rangiermanöver auch auf der Gegenfahrbahn nötig waren. An mehreren Straßen waren Halteverbotsschilder aufgestellt worden. Einige Fahrzeuge entlang der Strecke mussten laut Polizei abgeschleppt werden, damit der Schwertransporter durchkam.