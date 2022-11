In Frankfurt ist ein Kranausleger auf den Balkon eines Wohnhauses gestürzt. Der Kran war am Dienstagnachmittag im Stadtteil Bockenheim aus bisher unbekannten Gründen bei Bauarbeiten umgekippt und auf das Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite gefallen, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. Verletzt wurde niemand. Ein Statiker wurde mit der Prüfung der Schäden am Gebäude beauftragt. Um die Bergung der Maschine kümmerte sich die Kranfirma selbst.