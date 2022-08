Mit einem Biss in den Oberarm hat ein Mann einen Security-Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Frankfurter Hauptbahnhof verletzt. Zudem habe der 50-Jährige versucht, dem Bahn-Mitarbeiter mit einem Feuerzeug Verbrennungen im Gesicht zuzufügen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Der 50-Jährige sei polizeibekannt und habe am Donnerstagnachmittag vor dem Servicepoint der Deutschen Bahn randaliert und lautstark gerufen. Die Bahn-Streife wollte den Mann aus dem Bahnhof bringen, doch er wehrte sich. Dabei biss er den 26-jährigen Mitarbeiter so stark, dass dieser im Krankenhaus operiert werden musste. Der 50-Jährige sei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden, teilte die Bundespolizei mit.