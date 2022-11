Ein Mann ist in Frankfurt von einer Straßenbahn angefahren worden und hat dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er habe am frühen Mittwochmorgen die Gleise überqueren wollen, als es zu dem Zusammenstoß kam, teilte ein Sprecher der Polizei in Frankfurt mit. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.