Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Frankfurt einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Mörder festgenommen. Der 35-Jährige soll Mitte Oktober in der schwedischen Stadt Göteborg einen Taxifahrer erschossen haben, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.