Einige Tage vor dem Bürgerentscheid über die Abwahl von Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ist dieser positiv auf Corona getestet worden. Er habe sich in Quarantäne begeben, teilte sein Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Feldmann hatte am Montag einen PCR-Test gemacht.