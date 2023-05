Die Polizei in Frankfurt wünscht sich eine Reaktivierung der Videoüberwachung an der Konstabler Wache. Die alte Anlage sei defekt, sagte Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller. Derzeit laufe dort keine einzige Kamera. Nun sollen drei neue Kameras installiert werden: Zwei Masten seien fertig, ein dritter im Aufbau, die Kameras nähmen aber noch nicht auf. Müller hofft, dass die Technik "noch im Sommer" in den Dienst genommen wird.