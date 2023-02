Wegen eines Leichenfunds in einem S-Bahn-Tunnel bei Frankfurt ist am Freitag eine der wichtigsten Bahnstrecken im Rhein-Main-Gebiet gesperrt worden. Tausende von Pendlern standen im morgendlichen Berufsverkehr wartend an den Bahnhöfen. Es kam zu Verspätungen, Umleitungen und Zugausfällen, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) meldete.