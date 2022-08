Bei einer Kundgebung auf dem Paulsplatz in Frankfurt haben am Mittwochabend nach Angaben der Polizei rund 80 Menschen für Solidarität mit der Ukraine demonstriert. Zu der Demonstration unter dem Motto "Frieden, Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit für eine freie Ukraine in einem freien Europa" hatten mehrere Parteien aufgerufen.