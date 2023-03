Bei einem Wohnungsbrand in Frankfurt am Main ist ein Mann ums Leben gekommen. Am Donnerstagabend stand gegen 19.35 Uhr eine Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Heddernheim in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dort fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Bewohner in einem Pflegebett.