Eine U-Bahn ist in Frankfurt mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Dienstagabend ist mindestens ein Mensch verletzt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer des Lastwagens nach dem Überfahren einer roten Ampel in einem Kreisel am Frankfurter Riedberg mit dem Fahrzeug auf die Gleise gelangt und daraufhin mit dem Zug kollidiert. Dabei riss auch der Tank des Lastwagens auf und Diesel lief aus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Nach einer zwischenzeitlichen Sperrung ist die betroffene U-Bahn-Strecke mittlerweile wieder frei.