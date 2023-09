Zwei Männer sollen in Frankfurt einen Motorradfahrer zu Fall gebracht und dann verprügelt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 64-Jährige dabei am Montagnachmittag verletzt. Er sei ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden. Dem Angriff der beiden Männer, die in einem Auto unterwegs waren, soll eine Unstimmigkeit darüber vorausgegangen sein, wer Vorfahrt hatte.