In Frankfurt-Höchst ist am Mittwochabend ein Linienbus unter einer Bahnunterführung auf einen anderen aufgefahren. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden insgesamt 13 Menschen verletzt. Sechs von ihnen brachte der Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch Einheiten der Berufsfeuerwehr und Polizei. Die genaue Unfallursache ist laut Polizei noch unklar. Die Fahrbahn war während der Rettungsarbeiten gesperrt. Zuvor hatte unter anderem die Hessenschau über den Unfall berichtet.