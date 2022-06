Eine 86 Jahre alte Reiterin ist in einem Wald bei Frankfurt am Main tot gefunden worden. Am Mittwochnachmittag entdeckten Einsatzkräfte ein gesatteltes Pferd, das ohne Reiter aus dem Wald kam, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten konnten das Tier anschließend einem Reitverein sowie der 86-jährigen Frau zuordnen. Da sie auf Anrufe nicht reagierte, rückte die Polizei im größeren Einsatz an. Rund zweieinhalb Stunden später fand eine andere Reiterin die vermisste Frau tot auf einem abgelegenen Reitweg. Warum die 86-Jährige in dem Waldgebiet nahe dem Stadtteil Niederrad starb, war zunächst unbekannt.