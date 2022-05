Bei einem Unfall in Frankfurt am Main, bei dem ein Auto zwischen einer U-Bahn und einem Pfosten eingeklemmt wurde, sind mehrere Menschen verletzt worden. Im Wagen saßen nach ersten Angaben der Polizei zwei Frauen, sie seien eingeklemmt und befreit worden. Sie wurden von einer Rettungswagen-Besatzung versorgt. In der U-Bahn seien bei dem Unfall am Uni-Campus Riedberg am Mittwochabend zwei Menschen leicht verletzt worden.