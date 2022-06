Eric Huber von «Erno's Bistro» im Frankfurter Westend ist vom Restaurantführer «Gault&Millau» als Gastgeber des Jahres geehrt worden. «Eric Huber gelingt es mit seinem kleinen Team, an fünf Tagen mittags und abends in der perfekten Mischung aus Nähe und Distanz eine Atmosphäre zu schaffen, wie sie an vielen Orten sein könnte - und doch so selten ist», schrieben die Restauranttester in ihrer Begründung für die Auszeichnung in der neuen Ausgabe des Gastronomieführers für 2022, die am Montag veröffentlicht wurde. Der «Gault&Millau» empfiehlt nach eigener Aussage die 1000 besten Restaurants in Deutschland.