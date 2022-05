Weil er in einem Schnellrestaurant einen Koch angegriffen und mit heißer Suppe verbrüht haben soll, steht ein 37 Jahre alter Mann vor der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt habe einen entsprechenden Antrag beim Landgericht gestellt, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Die Tat ereignete sich im August 2021 in der Nähe des nigerianischen Generalkonsulats in der Frankfurter Innenstadt, in dem der 37-Jährige kurz vorher Hausverbot erhalten hatte.