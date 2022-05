In Frankfurt ist ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Bei dem Zusammenstoß am Sonntagabend wurde der Fahrer des Wagens sowie seine Beifahrerin verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann musste demnach in ein Krankenhaus gebracht werden, sollte am Montag aber wieder entlassen werden. Laut der Polizei fuhr der Fahrer mit seinem Auto im Stadtteil Gallus aus ungeklärter Ursache auf die Schienen, wo es dann zu dem Zusammenstoß kam. Der Fahrer der Tram blieb den Angaben zufolge unverletzt.