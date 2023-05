Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen in der Frankfurter Innenstadt ist in der Nacht zum Sonntag ein 20-Jähriger durch einen Messerstich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte es zunächst verbale Streitigkeiten gegeben. Schließlich habe ein 17-Jähriger ein Messer gezückt und den Kontrahenten damit am Oberarm verletzt.