Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben nach dem Auftaktremis gegen Bayern München den ersten Saisonsieg in der Bundesliga gelandet. Die Hessinnen setzten sich am Sonntag beim SC Freiburg mit 4:2 (1:1) durch und schoben sich mit vier Punkten auf den vierten Tabellenplatz vor. Die Treffer für die Eintracht erzielten Laura Feiersinger in der 8. Minute, Lara Prasnikar (52./76.) und Shekiera Martinez (69.). Für Freiburg trafen Lisa Karl (36.) und Chiara Bouziane (77.).