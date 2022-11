Die Fußballfrauen von Eintracht Frankfurt bleiben dank eines Last-Minute-Tores in der Bundesliga weiter ungeschlagen. Beim 1:0 (0:0) gegen Bayer 04 Leverkusen erzielte Lara Prasnikar am Samstag in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.

Durch den sechsten Saisonsieg konnten die Hessinnen den Abstand zum Tabellenführer VfL Wolfsburg (21) vorübergehend bis auf einen Punkt verkürzen. Mit nun 20 Zählern kann Frankfurt vor dem Spitzenspiel in der kommenden Woche beim Titelverteidiger auch nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz verdrängt werden.

Nach kleinen Startschwierigkeiten kamen die Gastgeberinnen immer besser in die Partie und hätten früh durch Geraldine Reuteler (8.) in Führung gehen müssen. Der Schuss der Schweizer Stürmerin wurde jedoch auf der Linie geklärt. Später zögerte Reuteler zu lange vor dem leeren Tor. Im zweiten Durchgang drückte Frankfurt vehement auf das Tor, doch Prasnikar vergab dreimal innerhalb weniger Minuten. Kurz vor Schluss gelang der Slowenin per Freistoß doch noch der erlösende Siegtreffer.

